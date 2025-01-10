Açıköğretim Fakültesi'nde finaller başlıyor! AÖF sınav yerleri belirlendi mi? Tarihler açıklandı mı?

2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına kısa bir süre kala, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerin aklındaki soru sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri...

AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Sınava girmek için geri sayım yapan öğrenciler, sınav yerleri bilgisi için internet üzerinden sık sık sorgulama yapsalar da henüz sınav yerleri açıklanmadı. Önceki sınavlardan yola çıkarak, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden bir hafta önce erişime açılacağı tahmin ediliyor.

2025 sınav dönemleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alanların Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav tarihleri 18-19 Ocak 2025, Bahar Dönemi Ara Sınav tarihleri 19-20 Nisan 2025, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav tarihleri 24-25 Mayıs 2025, Yaz Okulu Sınav tarihleri 16 Ağustos 2025 olarak açıklandı.