Acun Ilıcalı hakkındaki iddianame kabul edildi! 5 yıl hapsi isteniyor...

Yasa dışı bahis reklamı yapılması ve halkın bu tür faaliyetlere teşvik edilmesi suçlamasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişi için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tarih belli oldu

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Yargılama sürecinin 2 Temmuz tarihinde başlayacağı bildirildi. O tarihte, Acun Ilıcalı ve diğer sanıklar hakim karşısına çıkacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024'de Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasında ‘EXXEN' logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.