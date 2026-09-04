Adalet Bakanı Akın Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Yıllardır çözülemeyen cinayet dosyaları yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının çalışmaları sonucunda üç faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın 24 Nisan 2026’da kurulduğunu belirterek eski dosyalardaki delillerin yeniden incelendiğini açıkladı.

2022’den beri kayıptı: Yer gösterme işleminde kadın cesedi bulundu

İstanbul’da 12 Eylül 2022’den bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım’ın kaybolmadan önce son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi.

Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı’nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026’da yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında bir kadın cesedi bulundu.

Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilirken, Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

Nusaybin’deki baba-kız cinayeti 14 yıl sonra yeniden ele alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın öldürülmesine ilişkin dosya da 14 yıl sonra yeniden açıldı.

Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi.

Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2016’daki Akhisar cinayetinde 7 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun cinayeti de yeniden incelendi.

Yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ile suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiği belirtildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

40 dosyadaki faili meçhul olay aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in verdiği bilgiye göre, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulduğu 24 Nisan 2026’dan bu yana 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gürlek, teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanılarak eski dosyalardaki delillerin yeniden inceleneceğini ve çelişkilerin tek tek değerlendirileceğini belirterek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın unutulmayacağını ve hiçbir faili meçhulün peşinin bırakılmayacağını söyledi.