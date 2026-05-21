Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı... Dorukhan Büyükışık dosyasında kritik gelişme!

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında yeni deliller, bilirkişi raporları ve teknik incelemeler doğrultusunda harekete geçildiğini duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

9 ilde eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında İzmir merkezli olmak üzere toplam 9 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yetkililer, operasyonların HTS kayıtları, daraltılmış baz incelemeleri ve teknik analizler doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

“Delillerin karartıldığı” iddiası

Bakan Gürlek, soruşturmada delillerin karartıldığına yönelik önemli bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Açıklamada, yeni ortaya çıkan teknik veriler ve bilirkişi raporlarının soruşturmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

Faili meçhul dosyalar için özel birim kuruldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gidildiğini söyledi.

“Hiçbir dosyanın üzeri örtülmeyecek”

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında, hiçbir delilin karartılmasına izin verilmeyeceğini belirterek şu mesajı verdi:

“Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz.”