Adalet Bakanı Bozdağ, Zonguldak'ta

Zonguldak Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bozdağ, burada Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Partisinin İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden çok kısa süre sonra iktidar olduğunu ve Türkiye'de büyük başarılara imza attığını söyledi.

Aradan geçen zaman içerisinde 4 mahalli idareler seçimi, 3 halk oylaması, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 6 milletvekili seçiminde milletin her daim kendilerini birinci parti yaptığını belirten Bozdağ, teşkilatların da bu başarıda gerek sandıklara sahip çıkması gerekse AK Parti politikalarının halka ulaştırılması, anlatılması, milletin dua ve desteğinin temini konusunda büyük payı olduğunu anlattı.

Bozdağ, 2023'te yapılacak seçimde de Zonguldaklı hemşehrilerinin desteklerini Cumhur İttifakı ve AK Parti'den yana koyacağına inandığını vurgulayarak, "2023'e giderken burada da büyük çaba, büyük gayret yine teşkilatlarımıza düşüyor. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Biz o inanca sahibiz. Onun için seçime giderken tempomuzu her geçen gün daha fazla arttırmak, milletimizin dua ve desteğini daha güçlü bir şekilde alabilmek için koşmak zorundayız. Bu da zaten sizin 15 seçimdir başarıyla yaptığınız bir iş. 15 seçimin tecrübesi ve bize öğrettikleriyle 16'ncı seçimi de inşallah başarıyla geçeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu. Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde çok büyük değişimler yaşadığına işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"İşte bunlar, 'yol yaptık, köprü yaptık, tünel yaptık, havaalanı yaptık, toplu konut yaptık, gaz bulduk, petrol bulduk, şunu yaptık, bunu yaptık' dediğimizde insanlar 'elbette yapacaksınız' diyor. Haklılar, bizim vazifemiz bu. Biz yapacağız ama bizden önce de Türkiye'de 58 tane hükümet gelmiş geçmiş. Bazen diyorlar 'Siz olmasanız da bunlar yapılır, zaten olacak işler.' ama bakıyorum, hastaneleri hep yeniden yaptık, yolları yeniden yaptık, hızlı treni getirdik, havaalanları falan bütün işler durmuş durmuş AK Parti'yi beklemiş, Cumhurbaşkanımızı beklemiş adeta. 'Siz olmasaydınız da yapılırdı.' diyenlere o zaman biz olmasaydık acaba Türkiye hızlı trenle tanışır mıydı sormak lazım. Eğer biz olmasaydık Türkiye kendi ürettiği İHA, SİHA'yla dünya pazarında pay sahibi olur muydu? Cumhurbaşkanımız olmasaydı Filyos Limanı olur muydu, eğer AK Parti ve bu iktidar olmasaydı doğu Akdeniz'de petrol arayan Türk gemileri olur muydu? Eğer bu iktidar olmasaydı Karadeniz'de doğal gaz bulunur muydu? Zonguldaklı böyle bir nimetin, böyle bir zenginliğin yanı başında olduğundan haberdar olabilir miydi? Düşük faiz ve uzun vadeli kredilerle insanlar kira öder gibi ev sahibi olabilir miydi?"

"Togg'u ürettik, yakında satışı başlayacak, hala inanmıyorlar"

Bakan Bozdağ, ülkede bir sürü şeyin baştan aşağı değiştiğini dile getirerek, "AK Parti olmasa çok net söylüyorum ne İstanbul Havalimanı olurdu ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü olurdu ne Çanakkale 1915 olurdu ne nükleer enerji olurdu ne Togg olurdu ne doğal gaz bulmuş olurduk ne bölünmüş yollar ne hızlı tren, bunların hiçbirisi olmazdı. Ne de şehir hastaneleri olurdu. Bir de böyle bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Bunların hepsine bu muhalefet 'hayır' diyor, 'istemezük' diyor. Yani muhalefetin 'evet' dediği ne var. Hiçbir şey yok" diyen Bozdağ, "İşte Togg'u ürettik, yakında satışı başlayacak, hala inanmıyorlar. Milletin aklını bulandırmak için yalanın bini bir paraya bunları üretip üretip yayıma sokuyorlar. Yarın Togg yollarda yürümeye başlayınca acaba ne yalan söyleyecekler merak ediyorum. Yani iyi işe, iyi esere sevinen muhalefetimiz yok. Ülkenin başarılarıyla övünen bir muhalefetimiz yok" şeklinde konuştu.

Bozdağ, 20 yılda Türkiye'yi bir yere "hayır" ve "yaptırmayız" diyenlere rağmen getirdiklerini belirterek, "Kim bize 'yaptırmayız' dediyse bir şeyi, onu yapmanın onurunu ve gurunu yaşadık ve Türkiye'yi yaptıklarımızla altyapı ve üstyapı anlamında dönüştürdük. Allah'ın izniyle dönüştürmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Son 20 yılda Türkiye'de istikrarı halk sandıkta kurdu"

"Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, ileri gitmesini durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." diyen Bozdağ, "Son 20 yılda Türkiye'de istikrarı halk sandıkta kurdu. İnşallah bundan sonra da yine halk bu istikrarı muhafaza ederek ülkemizi büyütmeye, geliştirmeye devam edecektir. Biz 20 yılda başardık. Önümüzdeki yıllar içerisinde milletimizden alacağımız yetki ile daha iyileri yapma, hayata geçirme konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Bugün Türkiye'de altılı masanın etrafında toplananların eski Türkiye'nin temsilcileri olduğunu, krizlerin, kaosların, koalisyonların, pek çok olumsuzlukların olduğu bir Türkiye fotoğrafını kendisine hatırlattığını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Birliği, istikrarı hatırlatmıyor. 6 kişi bir araya gelmiş, kendilerine göre ahkam kesiyorlar, Türkiye'yi geriye döndüreceklerini vadediyorlar. İşte bugün de bir araya geldiler açıklama yapacaklar. Bunların gelecek, yeni, farklı, umut diye bir derdi yok. Bunların tek derdi var, statükoyu geri getirmek, dünü tekrar tesis edip, dünün Türkiye'ye zarar veren sistemi ile kendi saltanatlarını orada ihya etmek. Türkiye'yi düne götürmek, Türkiye'nin geleceğini karartmak anlamına gelir. Biz geleceğe, yarına, yarınlara bakarak yürürüz. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye'yi bedel ödediği dönemlere götürerek kimse kuramaz."

Turgut Özal'dan ve Anavatan Partisi'nden sonra AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar geçen 10 yıl içinde Türkiye'de 9 hükümetin kurulduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Birisi 5 Nisan 1997, birisi 21 Şubat 2001 ekonomik kriz, bir tane de 28 Şubat 1997 postmodern darbesi olmuş. Bir ülkede 10 yılda 9 hükümet kurulur, 2 ekonomik kriz olur, bir de postmodern darbe yaşanır da o ülkede huzur, istikrar, refah olur mu? O ülkede büyüme, gelişme olur mu? Eğer eski Türkiye'yi millet devam ettirip de AK Parti'yi getirmeseydi ülkemizin demin saydığım kazanımlarından belki çoğunu bugün aklımıza bile getiremezdik ama şimdi hayatımızın gerçeği oldular. Bunlar koalisyonların olduğu Türkiye'yi yeniden ihdas etmek istiyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz. Geriye dönmek yok. Biz ileriye bakacağız, bu ülkeyi ileriye götürmek için gayretimiz, cabamız olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar"

Masanın etrafında oturan 6 kişinin bir Cumhurbaşkanı adayı aramadıklarını belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 6 tane, masanın etrafında oturan kişi, lider, Türkiye'yi yönetmeye talip bir Cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bunlar, bu 6 kişinin yönetimine rıza gösterecek, onlar ne derse esas duruşa geçip 'başımın üstüne' deyip onların dediklerini tatbik edecek, yöneten değil yönetilen ve 6 kişinin emir erliğini kabul eden bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar.

Allah vermesin, diyelim millet bunlara yetki aktardı, kim yönetecek Türkiye'yi? Bu liderler mi yönetecek, yoksa kendilerinin emir erliğini kabul eden Cumhurbaşkanı adayı mı yönetecek? Bunlar 'Biz yöneteceğiz, protokol imzalayacak, şöyle yapacağız böyle yapacağız.' daha şimdiden Anayasa'yı nasıl çiğneyeceklerini konuşuyorlar. Cumhurbaşkanı yetkileri parti liderleri tarafından paylaşılamaz. Yasama, yürütme, yargı ayrıdır. Yürütmenin yetkisini yasama, yasamanın yetkisini yürütme kullanmaz ama şimdiden diyorlar ki 'Biz Cumhurbaşkanı yetkilerini alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Anayasa'yı, yasaları bir tarafa koyacağız, kafamıza göre Türkiye'yi yöneteceğiz.'

Hiç kimse kusura bakmasın, bu millet Tayyip Erdoğan gibi kendi hür iradesiyle dirayetli bir şekilde ülkeyi yöneten, dışarıda temsil eden, 'Biden Biden'sa ben de Erdoğan'ım.' diyen güçlü bir liderden sonra 6 liderin kuklalığını kabul eden omurgasız birini bu ülkeye Cumhurbaşkanı seçmez. Bu millet, iradesine sahip birini Cumhurbaşkanı seçecektir, ondan da hiç kimsenin endişesi olmamalıdır."

"Yeni tek söz söyleyen siyasi parti AK Parti'dir"

Bakan Bozdağ, 20 yıldır iktidarda olduklarını ve muhalefetin de 20 yıldır iktidar olmak için uğraştığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yeni tek söz söyleyen siyasi parti AK Parti'dir bu ülkede. Yeni tek proje ortaya koyan varsa yine biziz. Yeni tek eseri hayata geçiren varsa yine biziz. Bunların bizden daha çok yeni şey söylemesi lazım ama bunların bugüne kadar yeni söyledikleri tek bir tane söz yoktur. Günü tekrar etmek yeni söz söylemek değildir. Onun için yeni diyorsak AK Parti yeniyi temsil ediyor. Değişim diyorsak kendi içinde bir değişim yaparak sürekli değişimi temsil eden bir parti. Daha da önemlisi umudu da AK Parti temsil ediyor. Geleceğe dair umut Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhur İttifakı'ndadır. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bu kadrodur. Zonguldak'ın beklentilerine karşılık verecek bu kadrodur."

Memleketin delinmez dağlarını delen, geçilmez ovalarını geçen nice eserleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umutları biz hep gerçeğe dönüştürdük. Hep umutların peşinden koştuk. Şu anda da umudu temsil eden tek parti AK Parti'dir. Öbürlerinde umut yok, onlar çaresiz vaka. Onlar önce kendilerine baksınlar. Kendisi için umut olamayanlar, kendisi için bir şey vadedemeyenler başkaları için umut olamazlar, başkaları için bir şey vadedemezler. Bunlar Türkiye'nin geleceğini karartacak siyasal aktörler. Allah bunlara fırsat vermesin, milletimiz bunlara fırsat vermesin ve AK Parti teşkilatları bunlara fırsat vermemek için gecesini gündüzüne katarak çalışmak zorundadır."