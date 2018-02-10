Adalet Bakanı FETÖ ve PKK'dan tutuklu sayısını açıkladı

10 Şubat 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

2017'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açıldığını aktaran Gül, ceza hukuk mahkemelerinde ise geçen yıl dosya sayısının 6 milyon 264 bin olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini ve terör örgütleriyle etkin bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin terörle etkin şekilde mücadele ettiğini belirten Abdulhamit Gül, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye, bazı ülkelerin yaptığı gibi, 'iyi terörist, kötü terörist' ayrımı yapmamaktadır. Teröristin iyisi kötüsü olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ yargılamalarını hızlandırıldığını anlatan Gül, "Bu meselenin bir an evvel ülke gündeminden kalkması için her türlü tedbirler alınmıştır." dedi.

FETÖ ile ilgili yargılamaların bir kuyumcu titizliğinde sürdürüldüğünü aktaran Gül, suçların cezasını çektiğini, suçsuzların ise beraat ettiğini dile getirdi.

Gül, yargı üzerindeki yükün azaltılması için personel takviyesi ve istinaf mahkemelerinin çoğaltılması gibi önlemler alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA