Adalet Bakanından konsolos açıklaması

09 Ekim 2017

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Türk misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alması ve Türkiye'nin de karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya alması ile ilgili açıklamada bulundu.

AHaber'de konuşan Gül, ABD konsolosluk çalışanının tutuklanması ile ilgili olarak, "Türkiye'deki bir olayla ilgili bir Türk vatandaşının yargılanması Türkiye'nin hakkıdır, herkes saygı duymalı" dedi.

ABD'nin vize kararını gözden geçireceğini umduğunu ifade eden Gül, ikinci bir ABD konsolosluk çalışanı hakkında gözaltı kararı olduğuna dair kendilerinde bir bilgi olmadığını söyledi.

Gül, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Daha önce Adana konsolosluğunda birisiyle ilgili adli bir süreç vardı; İzmir'deki papaz ile ilgili adli süreç sürüyor. Tutuklama yargı kararı; hükümetin hiçbir görevlisi ya da bir şahıs yargıya talimat veremez. ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda herhangi bir başka çalışanı ile ilgili devam eden bir konu yok"

Kaynak: Reuters