Adalet Bakanlığı personel alımı için duyuru geldi mi? Başvuru tarihi belli oldu mu?

Adalet Bakanlığına 15 bin personel alınacak. Özelikle infaz koruma memuru, zabıt katibi için yoğun bir alım olacak. Adaylar, bir an evvel ilanın yayımlanmasını bekliyor. Peki, Bakanlıktan duyuru geldi mi?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

22 Nisan 2026 Çarşamba günü Adalet Bakanlığının duyuruları incelendiğinde personel alımı için yeni bir açıklama yapılmadığı görüldü. Nisan ayının ortalarında duyuru yapılması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.