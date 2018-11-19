Adalet Bakanlığından cinsel suçlara karşı genelge

19 Kasım 2018

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi.

Genelgeye göre cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlendiğinin öğrenilmesiyle derhal soruşturma başlayacak, başsavcı bilgilendirilecek; soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında işlem yapılacak.

Genelgede, çocuğun ve kadının cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili adli işlemlerdeki titizliğin ortak hassasiyet olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA