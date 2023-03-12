Adana'da korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindekaydedildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, depremin ardından sahada incelemelerde bulundu.

Başkan Kocaispir, yoğun bir sesin ardından kısa süreli bir deprem yaşandığını belirtti.

İlçedeki vatandaşların tedirgin olduğunu söyleyen Kocaispir, şunları kaydetti:

"Eski Misis, Abdioğlu, Geçitli Cumhuriyet mahallelerinde yoğun hissedildi. Adana'nın diğer ilçelerinde de kısmen hissedildi. An itibarıyla bize yansıyan herhangi sıkıntı, yıkılmış binamız söz konusu değil. 6 Şubat'tan beri devam eden yoğun depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Vatandaşlarımız şu anda maalesef sokağa çıkmış durumdalar. Biz de sahadayız. Gezdiğim bazı mahalleler var. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Allah bir daha göstermesin. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda bu psikolojiyi de hep beraber atlatacağız."