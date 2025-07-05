İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Tutdere, sosyal medya hesabından, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum." şeklinde yaptığı paylaşımla gözaltına işlemini duyurdu.

Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kimdir? Abdurrahman Tutdere neden gözaltında? Kaç yaşında ve nereli? İşte Abdurrahman Tutdere hakkında merak edilenler...

Abdurrahman Tutdere kimdir?

Abdurrahman Tutdere, 19 Ocak 1976 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamlayan Tutdere, ardından Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Tutdere, hukuk fakültesini bitirmesinin ardından 2001 yılından itibaren Adıyaman Barosu'na kayıtlı serbest avukat görev yapmaya başladı.

Kariyeri boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve platformlarında aktif göre alan Tutdere, uzman arabulucu olarak da yaptı.

Abdurahman Tutdere aynı zamanda, Adıyaman Barosu'nda Baro Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Barolar Birliği'nde Çocuk Hakları Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyeri

Tutdere, siyasi kariyerine 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Gençlik Kolları'nda başladı. CHP'nin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

2018 seçimlerinde CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi. TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı.

Tutdere, 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi. Bu süre zarfında TBMM'de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkan adayı oldu ve Adıyaman Belediye Başkanı görevine seçildi.

Abdurrahman Tutdere bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren Aziz İhsan Aktaş serbest bırakılmıştı.