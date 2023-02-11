AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom bombasıyla eşdeğerdi! Bölge 2 dakika sarsıldı!

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

- Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 şubatta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz.

- İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.

- İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip.

- Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.