AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom bombasıyla eşdeğerdi! Bölge 2 dakika sarsıldı!
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip olduğunu açıkladı.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 şubatta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz.
- İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.
- İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip.
- Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.