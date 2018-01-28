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Afrin harekatında bir köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK'nın Darmık Dağı'na yönelik hava ve karadan gerçekleştirdiği bombardıman, Kilis sınır hattından duyuldu. Harekatta ayrıca Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünün de PYD/PKK'dan arındırıldığı bildirildi..

Afrin harekatında bir köy daha temizlendi
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TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

Bombardıman devam ediyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından atışlar yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde, TSK tarafından Darmık Dağı'nda belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait mevziler, savaş uçakları ve tanklar tarafından yoğun ateş altına alındı.

Atış seslerinin duyulduğu Kilis sınır hattında belirlenen hedeflerin vurulmasının ardından dumanlar yükseldi.

Öte yandan, zaman zaman Kilis kent merkezinden tanklar sınır hattına doğru ilerledi.

Kaynak: AA

afrin zeytin dalı harekatı suriye

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