Afrın’de çatışmada yaralanan 2 ÖSO'lu hayatını kaybetti
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak Kilis’e getirilen iki ÖSO'lu hayatını kaybetti.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Hareketi kapsamında PKK/PYD terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri yaralı olarak Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasında getirildi.
Yaralılardan biri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda diğeri ise Kilis Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA