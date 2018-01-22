ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Afrın’de çatışmada yaralanan 2 ÖSO'lu hayatını kaybetti

Afrın’de çatışmada yaralanan 2 ÖSO'lu hayatını kaybetti

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak Kilis’e getirilen iki ÖSO'lu hayatını kaybetti.

Afrın’de çatışmada yaralanan 2 ÖSO'lu hayatını kaybetti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Hareketi kapsamında PKK/PYD terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri yaralı olarak Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasında getirildi.

Yaralılardan biri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda diğeri ise Kilis Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

afrin zeytin dalı harekatı halep suriye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.