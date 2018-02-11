Afrin’de şehit olan askerler toprağa verildi

11 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetler’in (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda cumartesi şehit düşen 11 asker ile bugün şehit olan bir asker düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

İki günde şehit düşen 12 askerden 9’u aynı birlikte görev yapıyordu. Şehit askerler Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 208 komando, 25 Ocak'ta ailelerinin de katıldığı törenle uğurlanmıştı. Törende, askerler için kurbanlar kesilmişti.

Bölgeye takviyeye giden ATAK helikopterlerinden birinin, önceki gün düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Kurmay Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) İzmir’de, Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) Malatya’da toprağa verildi. Diğer şehitler Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) Mersin’in Anamur ilçesinde, uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27) Hatay’ın Erzin ilçesinde, Enes Sarıaslan (24) Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Halis Koca (28) Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, Burak Akalın (28) Samsun’da, Hüseyin Şahin (27) Samsun’un Havza ilçesinde, Koray Karaca (25) İstanbul’da, Ali Akdoğan (28) İzmir’de, Serdar Ege (41) Eskişehir’de ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) Giresun’da toprağa verildi. Bakanlar da memleketlerinde düzenlenen şehit cenazelerine katıldılar.