Afrin'e destek için gönderilen zırhlı araçlar Hatay'da
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı.
Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.
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Kaynak: AA