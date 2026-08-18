AGS sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi...
Öğretmen adayları AGS'den aldığı puanı öğrenmek istiyor. Ağustos ayı ilerliyor ve sonuç tarihine adım adım yaklaşılıyor. Heyecan katsayısı artarken "AGS sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanıyor" sorusu sıkça geliyor.
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AGS sonuç tarihi araması gün geçtikçe artıyor.Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruya kilitlenirken henüz net tarihi bilmeyenler veya unutanlar "AGS sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanıyor" diye soruyor.
2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 takvimine göre AGS, ÖABT sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ