Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde yer almak isteyenler nefesini tuttu. 26 Aralık’ta başvuruların sona ermesiyle birlikte, aramalar hızlandı. Her gün yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ile ilgili Bakanlıktan bir duyuru geçilmedi. Tarih vermek şu an söz konusu değil. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

Adaylar, duyurusu yayımlanan başvuru, yerleştirme ve sonuç işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden takip edecek.

Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek.