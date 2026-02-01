AJet’in İstanbul–Tahran seferi acil durum ilan ederek Ankara’ya indi
AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen–Tahran seferini yapan VF183 sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Kırşehir üzerinde acil durum deklare ederek Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İran’ın başkenti Tahran’a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti. Kokpit ekibi, acil durum prosedürü kapsamında uçağın transponder kodunu 7700’e aldı.
Uçak, yön değiştirerek Ankara Esenboğa Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.
Yetkililer, pilotların acil durum ilan etmesine neden olan duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.