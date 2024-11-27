AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel indirimli bilet fırsatı

AJet, yurt dışı seyahatlerini daha uygun hale getirmek için yeni bir kampanya duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, AJet, yurt dışında 54 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren filosuyla seyahatseverlere cazip fiyatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, yurt dışına çıkış biletleri 9 dolar ve vergilerden, Türkiye'ye dönüş biletleri ise 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Toplamda 63 bin indirimli bilet, 29 Kasım 2024 tarihine kadar satışta olacak. Bu biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlendi. Seyahat tarihleri sınırlı olan bu kampanya, özellikle tatil veya iş için plan yapanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İndirimli "Basic" biletler, AJet'in resmi web sitesi olan AJet.com, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alınabilecek.

AJet yetkilileri, kampanyanın yoğun ilgi göreceğini öngörerek biletlerin hızlı bir şekilde tükenebileceği konusunda yolcuları uyardı.