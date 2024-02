AK Parti Bursa adayları açıklandı

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Bursa’nın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir. Her kim daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözlerimin hemen başında vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alatlı, eserleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir. Dün vefat eden Prof.Dr.Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Alinur Aktaş ile devam kararımızın ardından ilçe adaylarımızı açıklayacağız. Burası müstesna bir şehirdir. Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir. Bursa'dan Edirne'ye oradan İstanbul'da ne nihayet Ankara'ya uzanan başkentler silsilesinin ilk yıldızını hep kalbimizde taşıdık. Nice şairler ilhamını Bursa'dan aldıkları eserlerle isimlerini tarihe kazımıştır. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için bu yolda yürüyoruz. Bursa'yı modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksiklerimiz var. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa'ya geldiğimizde yapacağımız çalışmaları sizlere aktaracağız. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta ilçe belediyeleri tercihleriyle daha çok hızlansın. Konu eser ve hizmet olunca üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir. Her kim daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan. Eskiler önce yoldaş sonra yol derler. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz milletimizin bizatihi kendisidir. Siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz yol arkadaşlıklarımız var. Bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak neyi başardıysak bu mücadeleyi onlarla birlikte verdik. Milletimiz nasıl bizi vesayetle, terörle mücadelede yalnız bırakmadıysa Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır."

İlçe belediye başkan adayları açıklanıyor

Büyükorhan: Kamil Turhan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP)

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar