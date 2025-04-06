AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e 'cunta' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında Özel’in kullandığı dili eleştirerek, söz konusu ifadelerin "siyasi cehalet" göstergesi olduğunu savundu.

"Cunta eşittir CHP"

X (Twitter) üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Özel’in açıklamalarına şu ifadelerle yanıt verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak ‘cunta yönetimi’ ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte ‘CUNTA EŞİTTİR CHP’ yazar."

"Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor"

Çelik, Özgür Özel’in "siyasi tarih bilmediğini" ve "siyasi cümle kurmayı da beceremediğini" savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “girdiği tüm seçimleri millet iradesiyle kazandığını” vurguladı.

Sözcü Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği siyasi mücadeleyle “demokrasi üzerindeki tüm açık ve gizli cuntaların etkisiz hale getirildiğini” belirterek, CHP'nin “Yassıada zihniyetine bu kurultayda da biat ettiğini” öne sürdü.

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşrutiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman, demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır."