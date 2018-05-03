e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti'de Kahraman ve Davutoğlu ile birlikte 7 önemli isim aday değil

AK Parti'de Kahraman ve Davutoğlu ile birlikte 7 önemli isim aday değil

AK Parti'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu 23 ismin, milletvekilliği seçimlerinde adaylık için başvurmadığı bildirildi.

AK Parti'de Kahraman ve Davutoğlu ile birlikte 7 önemli isim aday değil
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin bugünkü grup toplantısında 23 kişinin 24 Haziran seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmadığını belirtmişti. 

Haber kanallarına göre başvuru yapmayan milletvekilleri arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanı sıra, eski TBMM Başkanlarından Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gibi isimler bulunuyor.

Davutoğlu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında seçimlerde yeniden aday olmayacağını söyleyerek, "Seçim sonrasında hiçbir makam, mevki talebim, beklentim yok, olmayacak" demişti.

Kaynak: Reuters

Son dakika ak parti seçim 24 haziran 2018

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.