AK Parti'de Kahraman ve Davutoğlu ile birlikte 7 önemli isim aday değil
AK Parti'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu 23 ismin, milletvekilliği seçimlerinde adaylık için başvurmadığı bildirildi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin bugünkü grup toplantısında 23 kişinin 24 Haziran seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmadığını belirtmişti.
Haber kanallarına göre başvuru yapmayan milletvekilleri arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanı sıra, eski TBMM Başkanlarından Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gibi isimler bulunuyor.
Davutoğlu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında seçimlerde yeniden aday olmayacağını söyleyerek, "Seçim sonrasında hiçbir makam, mevki talebim, beklentim yok, olmayacak" demişti.
Kaynak: Reuters