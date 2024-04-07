AK Parti'de yerel seçim sonrası çarpıcı çıkış: Aday olmak için her yolu mübah görenler...

31 Mart Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) galibiyetiyle sonuçlandı. AK Parti tarihinde ilk kez ikinci parti olarak, pek çok belediyeyi kaybetti.

İstanbul, Ankara büyükşehir belediyelerini Meclis çoğunluğunu da elde ederek kazanan CHP; Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli gibi kritik büyükşehirlerde de yönetimi aldı. Ayrıca Adıyaman, Kırıkkale ve Kastamonu gibi birçok kentte büyük sürpriz yaparak belediyeleri aldı.

Toplamda CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

Erdoğan ne demişti?

Bu tabloya AK Parti içinden pek çok değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim sonrası düzenlenen ilk MYK’da beş tespitte bulunduğu basında yer almıştı. Erdoğan’ın değerlendirmeleri arasında şu ifade dikkat çekmişti:

* Ben dahil parti yönetiminde bulunan hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Seçim sonuçları tek bir nedene indirgenemez. Nerede hata, yanlış, kasıt ve ihanet varsa üzerine gitmek boynumun borcudur.

Faruk Çelik sert konuştu

AK Parti içinden seçim yenilgisine ilişkin son değerlendirme eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’ten geldi. AK Parti Artvin Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Çelik, X (Twitter) hesabından şu mesajı paylaştı:

* Aday olabilmek için birçok yolu kendine mübah görenler, seçimi kaybettikten sonra ‘’kişisel sorumluluktan kaçarak’’ seçim neticesini ekonomik gerekçelere bağlayabiliyorlar.

* Yereldeki mağlubiyeti sadece genel siyaset ve ekonomik gelişmelere bağlamak, öncelikle yerelde yapılması gereken özeleştiriden kaçmaktır.

* Ayrıca 10 ay önce bütün ittifaklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı seçim zaferini görmemezlikten gelmektir..