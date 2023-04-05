AK Parti'den Meral Akşener'e 'kurşun' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkez binasında konuştu. Meral Akşener'in grup konuşmasındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, "İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener’in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener’i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.

Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız diyenlere tepki göstermiyorlar

Bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı hakaret söz konusu ise bunun karşısında önce biz dururuz. Bugünkü konuşmada herhangi bir kadın ya da erkek siyasetçinin kimsenin ağza almaması gereken ifadelerle Cumhurbaşkanımıza hakaretler kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacağız diyenler miyavladığı zaman bunlardan bir tepki geliyor mu? Terör örgütü biz size destek veriyoruz diyorlar, onlara diyemedikleri lafları cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza söylediklerinin onda birini bunlara söyleyemiyorlar.

Masadan kalktıktan sonra oluşan cari açığı kapatmaya çalışıyor

Masadan kalktıktan sonra ciddi bir cari açık çıktı. Bir sürü laf söyledikleri kişilerle aynı masaya oturmak zorunda kaldılar. Bu açığı cumhurbaşkanımıza hakaret ederek kapatmaya çalışıyorlar. Milletin kazanımlarını heba etmek için ortaya konulan bir eylemdir. Altılı masanın milletin adına iş yapma yeteneği olmadığını ifade etmişti. Ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız, dedi. Ölüm ile sıtma arasında olmayacağız dedi. Birkaç gün içinde ne değişti de o masaya oturdunuz.

Ölüm ile sıtma arasında hangisini tercih ettiniz?

O masaya sizi döndüren, Kılıçdaroğlu'na oy isteten şey nedir? Ölüm ile sıtma arasında kaldık diyorsunuz, hangisini tercih ettiniz? Burada ortaya çıkan dağınıklığı kapatmak için cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu perdeleyeceklerini sanıyorlar.

Kendi ittifakınızın trolleri günlerce partinize hakaret ettiler bunun karşısında sustunuz. Cumhurbaşkanımızın 'beni uğraştırma' sözünün üzerine kendinize bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz.

Kandil'e laf söylememeyi saklamak için cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar

Bunlar bilin ki cumhurbaşkanımıza saldırıyorlarsa Kandil'e laf söyleyememeyi saklamak için saldırıyorlar. Bu tablo açık seçik şekilde ortaya çıkmıştır. Bu masada size ne söylendi. Ne söylendi ki büyük bir dayatma ile karşı karşıya kaldım, dediniz. Bütün bunların millete izah edilmesi gerekir. Saçma sapan pazarlıkların gündemiydi bu. Şimdi ise cumhurbaşkanımıza saldırarak başka bir gündemi örtmeye çalışmaktasınız. Sizin bütün bu hakaretleri sineye çekmenizin nedeni nedir? Dayatma ile karşı karşıya kaldığınızı siz söylüyorsunuz. Özür dilenmemesine rağmen masaya dönmenizi izah etmeniz gerekiyor.

O Meclis kürsüde kurşun sergileyecek yer değildir

Bir kadın siyasetçinin kullanmaması gereken sözleri kullanarak kurşun sergisi açarak ortaya koyduğu bu performans üzerinde düşünülmesi gereken tablodur. O meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Emniyetin yaptığı açıklama ortada. İlla başka bir hikaye çıkarma peşindesiniz.

Kendilerine Adana şalgamını tavsiye ediyorum

Biz mağdur ediliyoruz diyerek herkesi tehdit etmek, birbiri ile bağdaşmayacak sözlerle başkalarını suçlamak tutarlı değildir. Şu anda üslup konusunda en çok hassasiyet göstermesi gereken sizsiniz. Bir de çay tutturmuş gidiyor. Kendilerine reçeteyi yeniliyorum. Kendilerine rezenenin yanında Adana şalgamı öneriyorum.

Dar ağacı pankartı asarak, seccadeye basarak bir siyaset yürütülmek isteniyorsa biz bunlarla mücadele ederek gelmiş bir kadroyuz.Bu ittifakın yazılımı Yassıada olmuş. Türkiye'nin büyük bir demokrasi deneyimi olmuştur.