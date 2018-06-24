AK Parti'den sonuçlarla ilgili açıklama

24 Haziran 2018

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Anadolu Ajansı tarafından manipülasyon yapıldığı iddialarına yanıt verdi.

Ünal yaptığı açıklamada, "Seçimler demokrasinin düğünüdür. Bugün 59 milyon seçmen sandık başına gitti ve yüzde 87 katılım oranıyla 188 bin sandıkta oylarını kullandılar. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, son dönemin en güvenli seçimlerinden birini yaşadık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemi Türkiye'ye hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti seçim güvenliği konusunda en güvenli seçim sistemine sahip olan ve en hızlı açıklayan ülkelerden bir tanesidir. Büyük bir demokrasi olgunluğu içinde seçimler yapıldı ve sonuçları da hiçbir şüpheye mehal vermeksizin açıklanıyor" dedi.

Mahir Ünal, "Islak imzalı tutanaklar bütün siyasi partilerin elinde var. Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma, her şeyden önce bizim birliğimize ve beraberliğimize zarar veren hususlardır. Özellikle bazı kurumlarımızın bizzat hedef alınarak tehdit edilmesi ve bu kurumların yetkililerinin herhangi bir cevap hakkı olmadan tehdit edilmesi ile oluşacak ağır sonuçlar bu tahriki yapan siyasilerin ve adayların sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"Sadece kendi partimizin değil, tüm partilerin güvenliği de bizim namusumuzdur" diyen Ünal, "Çünkü biz millet iradesinin egemen kılınması mücadelesini veriyoruz. Bunun teminatı ve takipçisiyiz. Buradan tekrar bazı siyasi partileri ve adayları uyarıyorum. Daha seçimler başlamadan oluşturulan tahrik ve itibarsızlaştırmanın ülkemiz için son derece yaralayıcı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu kişileri siyasi sorumluluğa davet ediyorum. Özellikle Anadolu Ajansı'nın tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. AA'nın yetkileri sandık başkanlarından ve orada bulunan bütün siyasi partilerin temsilcilerinin imzaladığı ve ıslak imzaları alıyor ve sisteme giriyor. Herhangi bir şaibe söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.