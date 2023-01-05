AK Parti'li Karahocagil: 20 yılda ulaştırma alanında 1 trilyon 644 milyar liralık yatırım yapıldı
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 20 yılda ulaştırma alanında 1 trilyon 644 milyar liralık yatırım yaparak, Türkiye'nin altyapısını baştan sona yenilediklerini söyledi.
Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ulaştırma alanında ülke çapındaki başarılı hizmetlerin aynısını Amasya'da da gerçekleştirdiklerini anlattı.
AK Parti iktidara geldiğinde Amasya'daki 29 kilometre bölünmüş yolun bugün 272 kilometreye ulaştığını belirten Karahocagil, Çorum-Mecitözü yolu çalışmasında fiziki gerçekleşmenin yüzde 32, Amasya-Turhal yolunda fiziki gerçekleşmenin yüzde 81 ve Merzifon-Osmancık devlet yolunda fiziki gerçekleşmenin yüzde 78 olduğunu kaydetti.
Karahocagil, Merzifon-Osmancık Devlet Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Badal Tüneli'nin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılacağını ifade etti.
Ülke genelinde ulaştırma alanında yapılan yatırımlara değinen Karahocagil, "20 yılda toplam 1 trilyon 644 milyar lira tutarında yatırım yaparak ulaştırma kapsamında ülkemizin altyapısını baştan sona yeniledik ve geliştirdik" diye konuştu.