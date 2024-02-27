AK Partili Murat Kurum: Anketlerde öndeyiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı programda oy oranına dair bilgi verdi.

Aday olduktan sonra anket yaptırdıklarını anlatan Kurum, ilk ankette 2,5-3 puan geride olduklarınıi projelerini açıkladıktan sonra öne geçtiğini kaydetti.

"Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği bu. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer" diyen AK Partili siyasetçi, şöyle devam etti: "İnsanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler. Biz İstanbul'un sorunlarını çözmek için meydana çıktık. Daha öncesinde de anketler yapıldı. Orada da milletimiz bizi istedi, Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir etti ve aday gösterdi."