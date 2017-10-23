AK Partili Turan'dan 'istifa' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, belediye başkanlarının istifalarına ilişkin "Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir. İstifa talebimiz CHP'nin bahsettiği gibi Ceza Kanunu konusu değildir" dedi.
AK Partili Bülent Turan, istifaları istenen belediye başkanlarıyla ilgili konuştu.
Turan, ''Halktan gelen anketler genel başkanımızın talepleri geneline baktığımızda bir talep söz konusudur. Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir. İstifa talebimiz CHP'nin bahsettiği gibi Ceza Kanunu konusu değildir. İstifanın istenmesi cezai durumlardan dolayı değil. İstifa eden başkanlar hala partimizin birer üyesi'' dedi.