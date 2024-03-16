AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: Anketlerde 1,8 puan öndeyiz

Katıldığı Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, seçimlere kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi (YRP) ve mütedeyyin seçmene yönelik çağrı yaptı.

Kurum, YRP ile mayıs seçimlerinde aynı ittifak içerisinde mücadele ederek zafer kazandıklarını söyledi.

Seçmenlerin 31 Mart'ta önlerindeki tabloya bakarak karar vereceğine inandığını vurgulayan Kurum, ''Burada CHP'ye kazandırmanın ne anlama geldiğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz de Saadet Partili seçmenimiz de Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenimiz de net şekilde biliyor. Sandıkta milletimizin geçmişe dönüp bakarak, bu oyların kime nasıl faydası olduğunu düşünerek hareket edeceğine inanıyoruz." dedi.

İstanbul'da herkesin oyuna talip olduğunu vurgulayan Kurum, "DEM Partililerin standına uğrar mısınız?" sorusuna, "Oraya da öbür tarafa da uğrarım. Derneğine de vakfına da giderim. Alevi vatandaşlarımızın tüm vakıflarına, derneklerine gidiyorum." yanıtını verdi.

Kurum, kırmızı çizgisinin ''terör'' olduğunu belirterek "Teröre karşı söylemde netiz. Her türlü terör odağına karşı duruşumuz bellidir. Terörün dışında herkes de bizim kardeşimizdir." dedi.

Kurum'un oy oranı

"Elinizdeki güncel anket verileri nelerdir?" sorusuna da Kurum, "31 Mart akşamı kazanacağız. Bunu gittiğimiz her yerdeki coşkudan, heyecandan, azimden görüyoruz. Sahadaki ilgi, sevgi doğal anketi gösteriyor. 1-1,5 puan biz öndeyiz dediğimiz yerden bunun üzerine koya koya gidiyoruz. Şu an 1,8 puan fark var. Bazı araştırma şirketleri bunun çok daha üzerinde olduğunu da ifade ediyorlar. Üzerine koyarak farkı aça aça büyük bir zaferi kazanıyor olacağız." yanıtını verdi.