AK Parti'nin manifestosu pazar günü açıklanacak

04 Mayıs 2018

24 Haziran erken seçimleri için takvim daralırken AK Parti'de çalışmalar devam ediyor.

Dün Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin grup toplantısında seçimlerde cumhurbaşkanlığı için adaylarının resmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklamasının ardından gözler pazar günkü İstanbul kongresine döndü.

Erdoğan burada 24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestoyu açıklayacak. Manifesto yeni sistemin pusulası, seçim beyannamesi ise eylem planı olacak.

Manifestoda "daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür" bir Türkiye hedeflerinin açık ve

net ortaya konacağını söyledi.

Vatandaşın talepleri ilk sırada

AK Parti'nin manifesto ve seçim beyannamesinin oluşturulurken, sahada yapılan çalışmalar da göz önüne alındı. Çalışmada vatandaşın ihtiyaç ve öncelikleri masaya yatırıldı.

Manifesto için günlük hayata ilişkin beklentilerden, bölgesel kalkınmaya kadar konu başlıkları da ele alındı.