Akar: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar harekat sürecek

22 Ocak 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." ifadelerini kullandı.

Akar, "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Amacımız istikrarın ve barışın sağlanması"

"Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, "Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması." dedi.

Kaynak: AA