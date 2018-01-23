Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek
Genelkurmay Başkanı Akar, "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler." dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Orgeneral Akar, burada yaptığı konuşmada, "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor." dedi.
Akar, şöyle devam etti:
"DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler."
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Kaynak: AA