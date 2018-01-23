ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
4 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek

Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek

Genelkurmay Başkanı Akar, "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler." dedi.

Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Akar, burada yaptığı konuşmada, "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Akar, şöyle devam etti:

"DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler."

Erdoğan, Macron'la görüştüErdoğan, Macron'la görüştü

ABD'den YPG'ye: Desteğimizi keserizABD'den YPG'ye: Desteğimizi keseriz

Afrin'den 3. şehit haberiAfrin'den 3. şehit haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşecek

Kaynak: AA

afrin hulusi akar zeytin dalı harekatı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.