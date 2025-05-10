Döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatlarında değişiklik var mı?” sorularını arama motorları üzerinden araştırırken, akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:

10 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45.27 TL/LT

Motorin: 44.20 TL/LT

LPG: 26.19 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45.12 TL/LT

Motorin: 44.08 TL/LT

LPG: 25.59 TL/LT

Ankara

Benzin: 45.90 TL/LT

Motorin: 45.02 TL/LT

LPG: 26.09 TL/LT

İzmir

Benzin: 46.24 TL/LT

Motorin: 45.35 TL/LT

LPG: 26.04 TL/LT