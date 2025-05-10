Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (10 Mayıs 2025)
Akaryakıt fiyatları 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü de sürücülerin gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 10 Mayıs Cumartesi günü akaryakıt fiyatları
Döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.
Vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatlarında değişiklik var mı?” sorularını arama motorları üzerinden araştırırken, akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:
10 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45.27 TL/LT
Motorin: 44.20 TL/LT
LPG: 26.19 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45.12 TL/LT
Motorin: 44.08 TL/LT
LPG: 25.59 TL/LT
Ankara
Benzin: 45.90 TL/LT
Motorin: 45.02 TL/LT
LPG: 26.09 TL/LT
İzmir
Benzin: 46.24 TL/LT
Motorin: 45.35 TL/LT
LPG: 26.04 TL/LT