Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (11 Mart 2025)
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 11 Mart 2025 Salı gününde akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor. En son geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında 2 motorinde ise 1 kez indirim yapılmıştı. Peki 11 Mart 2025 Salı gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (11 Mart)
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 11 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
Benzine indirim mi geldi? Benzin fiyatlarında son durum!
geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında 2 büyük indirim yaşanmış, önce 4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim benzine 7 Mart tarihinde de 2 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı.
Motorine indirim mi geldi? Motorin (mazot) fiyatlarına ne kadar indirim geldi?
Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de yaşanmıştı. 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulanmıştı.
Son akaryakıt zamları ve indirimleri
Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 22 Şubat tarihinde ise motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam gelmiş, bu zam 27 Şubat tarihinde gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim ile birnevi geri çekilmişti.
11 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 43.41 TL/LT
Motorin: 45.36 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 43.26 TL/LT
Motorin: 45.24 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 43.96 TL/LT
Motorin: 46.09 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 44.33 TL/LT
Motorin: 46.46 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT