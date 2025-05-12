Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatları yine gündemde. Ancak 12 Mayıs tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Vatandaşlar 12 Mayıs 2025 sabahında "Benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar?", "Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?", "Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?" gibi soruları aratıyor.

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,27 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,12 TL

Motorin: 44,08 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,90 TL

Motorin: 45,02 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,24 TL

Motorin: 45,35 TL

LPG: 26,04 TL