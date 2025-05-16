Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları yeniden yükselişe geçti.

14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 50 kuruş, 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren ise motorine 1 lira 83 kuruş zam yapıldı.

16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla ise akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Ancak vatandaşlar, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları (16 Mayıs 2025)

📍 İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 46,79 TL

• Motorin: 46,07 TL

• LPG: 26,19 TL

📍 İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 46,65 TL

• Motorin: 45,96 TL

• LPG: 25,59 TL

📍 Ankara

• Benzin: 47,43 TL

• Motorin: 46,90 TL

• LPG: 26,09 TL

📍 İzmir

• Benzin: 47,77 TL

• Motorin: 47,24 TL

• LPG: 26,04 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamayla elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı ekleniyor. Son olarak KDV'nin ilave edilmesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.