Akaryakıt zammı kapıda! Yeni haftada benzin, motorin ve LPG'ye zam gelecek (21 Mart güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

21 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken, hafta boyunca benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam yaşanması bekleniyor.

Benzin, motorinve LPG'ye zam mı geldi? Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?

Önümüzdeki günlerde uygulanacak zamlar şu şekilde:

* Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.

* Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.

* Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45,78 TL/LT

Motorin: 46,14 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46,15 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde, ilerleyen günlerde yeni zamların da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Akaryakıt fiyatları döviz kuru, uluslararası piyasa koşulları ve vergisel düzenlemelere bağlı olarak değişmeye devam edecek.