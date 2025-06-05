Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle son dönemde sık sık zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

LPG indirimi pompaya yansıdı, motorine indirim yolda

5 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. Gece saatinden itibaren geçerli olmak üzere LPG’de litre başına 1,07 TL’lik indirim pompaya yansıdı. Sektör kaynakları, 6 Haziran Cuma günü ise motorinde 1 TL’lik bir indirim beklendiğini duyurdu.

İşte 5 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,84 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,70 TL

Motorin: 46,00 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 47,50 TL

Motorin: 46,96 TL

LPG: 24,49 TL

İzmir

Benzin: 47,84 TL

Motorin: 47,30 TL

LPG: 25,09 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, EPDK payı ve KDV’nin eklenmesiyle nihai pompa fiyatı belirleniyor.