Akaryakıta indirim geldi: LPG ucuzladı, motorin sıra bekliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün indirim yaşandı. Buna göre LPG fiyatlarında 1 liranın üzerinde bir düşüş gerçekleşti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine fiyatlarında da indirim bekleniyor. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle son dönemde sık sık zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
LPG indirimi pompaya yansıdı, motorine indirim yolda
5 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. Gece saatinden itibaren geçerli olmak üzere LPG’de litre başına 1,07 TL’lik indirim pompaya yansıdı. Sektör kaynakları, 6 Haziran Cuma günü ise motorinde 1 TL’lik bir indirim beklendiğini duyurdu.
İşte 5 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 24,49 TL
İzmir
Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 25,09 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, EPDK payı ve KDV’nin eklenmesiyle nihai pompa fiyatı belirleniyor.