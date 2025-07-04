Akaryakıtta ÖTV artışı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları zamlandı
Akaryakıt ürünlerine temmuz ayı başında yeni zam geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeye göre benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı. Yapılan bu güncellemenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt fiyatları da değişti. Benzin litre fiyatı İstanbul'da 51 TL'yi aşarken, motorin 53 TL'ye dayandı. İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), temmuz ayı itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldığını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarına da zam geldi.
Yapılan açıklamada, ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı kadar maktu vergi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 15,71 olarak hesaplandı ve ÖTV tutarları bu oranda artırıldı.
Buna göre;
Benzin ÖTV tutarı: 13,86 TL
Motorin ÖTV tutarı: 12,99 TL oldu.
Yeni ÖTV oranlarının pompaya yansıması ise şu şekilde gerçekleşti:
Benzin fiyatına: +2,26 TL
Motorin fiyatına: +2,12 TL
LPG fiyatına: +0,97 TL
4 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT
Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın ardından vatandaşlar, yeni fiyatlara dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, önümüzdeki günlerde de fiyatlarda dalgalanma olabileceğini gösteriyor.