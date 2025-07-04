Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), temmuz ayı itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldığını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarına da zam geldi.

Yapılan açıklamada, ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı kadar maktu vergi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 15,71 olarak hesaplandı ve ÖTV tutarları bu oranda artırıldı.

Buna göre;

Benzin ÖTV tutarı: 13,86 TL

Motorin ÖTV tutarı: 12,99 TL oldu.

Yeni ÖTV oranlarının pompaya yansıması ise şu şekilde gerçekleşti:

Benzin fiyatına: +2,26 TL

Motorin fiyatına: +2,12 TL

LPG fiyatına: +0,97 TL

4 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın ardından vatandaşlar, yeni fiyatlara dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, önümüzdeki günlerde de fiyatlarda dalgalanma olabileceğini gösteriyor.