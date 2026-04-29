Akın Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek "CHP'nin mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bizim takdirimizde olamaz" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin "ABD'deki Umut Altaş'ın iadesiyle ilgili kırmızı bülten çıkardık. İnşallah iadesini bekliyoruz. umut Altaş bence olacak çözecek kişi" dedi.
Gürlek, CHP kurultayı davasına dair "CHP'nin mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bir bilgimiz yok. Bizim takdirimiz de olamaz" değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı ayrıca Van’da 2024’te kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurulduğunu belirterek "Dosyada olumlu gelişme olabilir" ifadelerini kullandı.