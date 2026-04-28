Son dakika: Maden işçileri eylemi sonlandırdı

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, maaş ödemelerine ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından işçilerin eylemi sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Çakır, işçilerin büyük bölümünün maaşlarının yatırıldığını ifade ederek, ödemesi yapılmayan işçiler için ise yetkililerin 15 günlük süre talep ettiğini söyledi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, İçişleri Bakanlığındaki toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını belirtirken, işçilerin işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıkladıklarını kaydetti.