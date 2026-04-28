Bakan Göktaş nüfus tehlikesini açıkladı: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 5 yılda 900 bin azalabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin demografik yapısına dikkat çeken Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşün eğitim çağındaki çocuk sayısını doğrudan etkilediğini belirtti.

"Böyle giderse 5 yıl içinde..."

“Böyle gidersek TÜİK'e göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Biz bu tedbirleri çok hızlı ve öncü bir şekilde alıyoruz” diyen Göktaş, sürecin yönetilebilmesi için kapsamlı politikaların devreye alındığını ifade etti.

“Fırsat penceresini kapatmamak için adım atıyoruz”

Türkiye’nin halen Avrupa’ya kıyasla genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, buna karşın yaşlanma eğiliminin başladığını söyledi. Doğurganlık hızındaki gerilemeye dikkat çeken Bakan, bu durumun uzun vadeli etkilerine karşı “fırsat penceresini kapatmamak adına tedbirler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin de gündemde olduğunu açıkladı. Büyük teknoloji şirketlerinin etkisine karşı önlem alınacağını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak. Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek.”

“Amaç denetim değil, güvenli ortam”

Söz konusu düzenlemenin temel hedefinin çocuklara daha güvenli bir dijital alan sunmak olduğunu belirten Göktaş, ailelerin de sürece aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, yapılacak adımların yalnızca denetim odaklı olmayacağını, aynı zamanda bilinçlendirme ve koruma mekanizmalarını da içereceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamaları şu şekilde:

(Sosyal medya kısıtlaması) Biz 2024 yılında dijital bağımlılıkla ilgili çalıştay düzenledik. Anneleri, babaları, çocukları ve uzmanları dinledik. Çocuklar oyun oynarken daha karanlık karakterleri, güçlü karakterleri, elinde silah bulundurarak karakterleri tercih ettiklerini, kendilerini gerçek dünyada onlarla bağdaştırdıklarını söylediler.

Sosyal medyaya yaş doğrulaması geliyor

AB şu anda önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Biz kendi ülkemize özgü bir model gerçekleştirdik. 15 yaş altın sosyal medya düzenlemesine yaş doğrulama sistemi getiriyoruz sosyal ağ sağlayıcılara. 1 milyondan fazla kullanıcı varsa bir temsilci bulundurmalarını istiyoruz.

"Aldatıcı reklamları kaldırılmasını istiyoruz"

Uygunsuz içeriklerin 1 saat içerisinde kaldırılmasını, aldatıcı reklamların kaldırılmasını istiyoruz. Oyunlarla ilgili ilk defa düzenleme hayata geçirdik. Orada da 100 binden fazla kullanıcı olan oyunlara Türkiye’de temsilci bulundurmasını istiyoruz.

"6 ay içerisinde yönetmelik çıkacak"

Yaptırımlarımız var. 6 ay içerisinde yönetmelik çıkacak. İnşallah tüm Türkiye’de sosyal medya düzenlememiz hayata geçmiş olacak. Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi.

Biz ebeveynlerden destek istiyoruz. Sosyal medya platformlarına ilişkin biz onlardan yaş doğrulama sistemini istiyoruz. E-Devlet şifresi üzerinden bir yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 15-18 yaş için ayrıştırılmış içerik oluşturma zorunluluğu getiriyoruz. Çocuğun gelişimine olumsuz içeriklere karşı bir kalkan oluşturmuş oluyoruz. Bizim oyunlarla ilgili uyarımız olacak. 1 ile 10 milyon TL arası idari para cezası olacak. Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, muhatap bulmak.