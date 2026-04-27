İOKBS 2026 (Bursluluk) soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı

Bursluluk sınavı maratonu sona erdi. Şimdi sonuçlar bekleniyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı müjdeli haberi verdi. MEB'den yapılan açıklamada "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı." denildi.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Bursluluk sınavı kılavuzuna göre sonuçlar 1 Haziran'da MEB resmi sitesinden ilan edilecek.

Ham puan nasıl hesaplanıyor?

Öğrencinin her bir testte elde ettiği ham puan (HP), doğru cevap sayısından yanlışların üçte birinin çıkarılmasıyla belirleniyor. Buna göre formül şu şekilde uygulanıyor: doğru sayısı – (yanlış sayısı / 3). Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinin her biri için bu işlem ayrı ayrı yapılıyor.

Standart puan sistemi devreye giriyor

Ham puanların ardından ikinci aşamada standart puan (SP) hesaplanıyor. Bu hesaplamada, ilgili testin ortalaması ve standart sapması dikkate alınıyor. Elde edilen değer, belirli bir katsayıyla çarpılıp 50 eklenerek standart puana dönüştürülüyor. Bu yöntemle öğrencilerin performansı, genel başarı düzeyine göre dengelenmiş oluyor.

Ağırlıklı puanla sonuç belirleniyor

Son aşamada ise her test için belirlenen ağırlık katsayısı devreye giriyor. Standart puanlar bu katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puan (ASP) elde ediliyor. Böylece her dersin sınav sonucuna etkisi farklı oranlarda yansıtılıyor.