Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede saldırı girişimini demokrasi ve basın hürriyetine yönelik menfur bir eylem olarak değerlendirdi. Erdoğan ayrıca yaralanan güvenlik görevlisine acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.