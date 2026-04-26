Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat ve Samsun’un doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’ye göre yağışların, özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, bu bölgelerde ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Güneydoğu Anadolu’da bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır ve Siirt çevreleri de riskli alanlar arasında yer alıyor.

Çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar ile bu güzergâhlarda seyahat edecek vatandaşlar için dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Marmara’da kuvvetli rüzgar uyarısı

MGM, rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceğini, ancak Marmara ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette etkili olacağını açıkladı.

Gece saatlerinden sonra Marmara Bölgesi’nde rüzgarın 40 ila 60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Sakarya’da havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde artacak

Hava sıcaklıklarının Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

Üç büyük şehirden İstanbul’da 23 derece, Ankara’da 21 derece ve İzmir’de 25 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. İstanbul ve Marmara genelinde yağış beklenmezken, doğu ve güneydoğuda yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor.