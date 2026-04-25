Bakan Çiftçi İstanbul’da yeni güvenlik modelini açıkladı

Çiftçi, yeni bir "güvenlik paradigması"nı ortaya koyduklarını belirterek, "Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zeka, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, Tersane İstanbul'da düzenlenen İstanbul Basın Buluşması'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşan Çiftçi, suçlunun tanımının dijitalleşen dünyada değiştiğini belirterek, Bakanlığın yeni "güvenlik paradigması"nı duyurdu.

Çiftçi tarafından açıklanan uygulanacak önlemler ve alınacak tedbirler şöyle:

-Yeni güvenlik paradigması” ile proaktif güvenlik mimarisine geçilmesi güçlendirilecek

-Suçun oluşmadan önce tespit edilip kaynağında önlenmesi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak

-Risk ve tehdit analizlerinin yeniden yapılması ve sürekli güncellenmesi düzenlenecek ve güncellenecek

-Yapay zeka, veri analizi ve yüksek teknoloji ile suçla mücadele edilmesi daha etkin hale getirilecek ve güçlendirilecek

-Göç hareketliliği, dijitalleşme ve sosyal kırılmalara karşı yeni güvenlik sistemleri kurulması yeniden yapılandırılacak

-Erken uyarı sistemi ile risklere hızlı müdahale edilmesi yaygınlaştırılacak ve güçlendirilecek

-Fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması düzenlenecek ve artırılacak

-Her okulda “güvenlik kurulu” oluşturulması hayata geçirilecek ve güçlendirilecek

-Okul güvenliği toplantılarının aylık ve düzenli hale getirilmesi sistematik hale getirilecek

-Bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi artırılacak ve kurumsallaştırılacak

-Aile, okul, üniversite, medya ve STK’larla ortak güvenlik çalışması yürütülmesi güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacak

-Siber suçlara karşı URL, sosyal medya hesapları ve yasa dışı sitelerin engellenmesi artırılacak ve etkinleştirilecek

-Siber devriye ve çevrim içi suçlara karşı operasyonların artırılması genişletilecek ve güçlendirilecek

-Terörle mücadele operasyonlarının kesintisiz sürdürülmesi devam ettirilecek ve güçlendirilecek

-Kırmızı bülten ve uluslararası takip mekanizmalarının etkin kullanılması geliştirilecek ve artırılacak

-Sınır güvenliğinin teknoloji ve insan kaynağıyla güçlendirilmesi yeniden düzenlenecek ve güçlendirilecek

-Trafik denetimlerinin artırılması ve ihlallerin azaltılmasına yönelik tedbirler yoğunlaştırılacak ve geliştirilecek

-Polis ve bekçi sisteminin çalışma saatleri ve yapısının yeniden düzenlenmesi yeniden yapılandırılacak ve düzenlenecek

-Geri gönderme merkezlerinin denetlenmesi ve göç yönetiminin sıkılaştırılması güçlendirilecek ve denetlenecek

-Polis adaylarının erken mezun edilerek personel takviyesi yapılması uygulanacak ve hızlandırılacak

-Fazla mesai ve çalışma sisteminin (12/36 modeli) yeniden düzenlenmesi yeniden ele alınacak ve düzenlenecek

-Okullarda risk analizlerinin öğrenci merkezli yeniden yapılandırılması yeniden düzenlenecek ve güçlendirilecek