Uçaklarda yeni yasak! SHGM duyurdu: Artık kullanılamayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava yoluyla seyahat eden yolcuları yakından ilgilendiren lityum piller ve taşınabilir bataryalara (powerbank) yönelik kuralların güncellendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre uçak içerisinde taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklanırken, taşınabilecek batarya sayısına da kısıtlama getirildi.

SHGM’den yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan “Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması için Teknik Talimatlar'' dokümanındaki güncellemeler doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı

Yeni kurallar kapsamında, uçak kabini içerisinde taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi tamamen yasaklanırken, yolcuların ve uçuş ekibinin yanlarında bulundurabileceği batarya sayısı kişi başı en fazla iki adetle sınırlandırıldı.

Düzenlemede ayrıca, uçuş süresince kişisel elektronik cihazların taşınabilir bataryalar kullanılarak şarj edilmesinin, uçuş emniyetini riske atmamak adına tavsiye edilmediği vurgulandı.

Düzenlemede, operasyonel gereklilikler nedeniyle uçuş ekibi tarafından taşınan bataryalar için belirli istisnalar tanınırken, ekibin kişisel kullanım amaçlı taşıdığı bataryaların ise yolcularla aynı kısıtlamalara tabi olacağı vurgulandı.