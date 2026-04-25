2026 TUS maratonunda yeni aşama için geri sayım sürerken, tercih tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından net bir tarih paylaşılmazken herkes aynı soruyu yöneltiyor: TUS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

2026-TUS 1. Dönem tercih tarihi ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Bir önceki dönemin sonuçları 12 Eylül'de açıklanmış, tercihler 29 Eylül'de başlamıştı. Süre incelendiğine 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.