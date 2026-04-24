İstanbul 100 bin TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede çekilecek?
İstanbullular nefesini tuttu 100 bin sosyal konut projesi için kura çekimini bekliyor. Ve beklenen tarih geldi. Yapılacak törenle başvuru yapan 100 bin kişi hak sahibi olacak. Bugün yoğun şekilde gelen soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" şeklinde...
İstanbul TOKİ kura çekimi için beklenen an geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un işaret ettiği tarih geldi. İstanbul'da 3 gün boyunca tören düzenlenecek. Mega kentte yaşayanlar ayrıntılara ulaşmak istiyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
100 bin sosyal konutun sahibini bulacağı İstanbul TOKİ kura çekimi 25-26-27 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Tören Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te düzenlenecek.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.